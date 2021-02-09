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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Висса 71
Моффи 83
2:1
Матч завершен
Париж
Париж
13
Кубок Франции, 1/32 финала
Кубок Франции,
1/32 финала
Франция
9 февр. 2021, 20:30 МСК
9.02.2021, 20:30 МСК
вторник
События
Составы
Лорьян
мин
-
Амель
Пьер-Ив Амель
89
-
Висса
Йоанн Висса
71'
71'
89
-
Моффи
Терем Моффи
83'
83'
89
Париж
мин
-
M. Name
M. Name
13'
13'
89