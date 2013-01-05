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Кубок Франции
Ле Ман VS Ле Пуаре-сюр-Ви
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Ле Ман - Ле Пуаре-сюр-Ви: 05 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Ле Ман
Ле Ман
1:2
Ле Ман - Ле Пуаре-сюр-Ви: 05 января 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Ле Пуаре-сюр-Ви
Ле Пуаре-сюр-Ви
Кубок Франции, 1/32 финала
Кубок Франции,
1/32 финала
Франция
5 янв. 2013, 17:00 МСК
5.01.2013, 17:00 МСК
суббота
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Матч окончен 1:2
Конец первого тайма (0:0)
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