Ле Ман - Ле Пуаре-сюр-Ви: 05 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Ле Ман
Ле Ман
1:2

Ле Ман - Ле Пуаре-сюр-Ви: 05 января 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Ле Пуаре-сюр-Ви
Ле Пуаре-сюр-Ви
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
5 янв. 2013, 17:00 МСК
5.01.2013, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

События

Матч окончен 1:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча