Матч завершен
Кан
Кан
Проман 34
1:0
Матч завершен
Валансьен
Валансьен
Лига 1, 1 тур

Лига 1,

1 тур

Франция
6 авг. 2011, 22:00 МСК
6.08.2011, 22:00 МСК
суббота
Составы
Кан
мин
0
Тебо
Алексис Тебо
90
0
Проман
Грегори Проман
34'
34'
70
0
Рейно
Александр Рейно
90
0
Арто
Томас Арто
90
0
Вандам
Джерри Вандам
81
0
Лека
Грегори Лека
90
0
Соб
Николя Соб
90
0
Ниве
Бенжамин Ниве
90
0
Бюло
Фредерик Бюло
90
0
Фро
Пьер-Ален Фро
90
0
Амума
Ромен Амума
90
Запасные
0
Босмель
Томас Босмель
0
Сорбон
Жереми Сорбон
0
Марк
Дамьен Марк
0
Лазаревич
Бранко Лазаревич
0
Ваге
Молла Ваге
0
Тандиа
Ибрахима Тандиа
0
Траоре
Кандиа Траоре
Валансьен
мин
0
Пеннето
Николас Пеннето
90
0
Дюкортью
Давид Дюкортью
90
0
Бонг
Гаэтан Бонг
90
0
Ангуа
Бенджамин Ангуа
90
0
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
0
Данич
Гаэль Данич
90
0
Гомис
Реми Гомис
90
0
Коад
Рено Коад
81
0
Санчес
Карлос Санчес
90
0
Доссеви
Матье Доссеви
69
0
Пужоль
Грэгори Пужоль
90
Запасные
0
Хуберт
Гийом Хуберт
0
Матер
Руди Матер
0
Саез
Жозе Саез
0
Нам Те-Хе
Нам Те-Хе
0
Кадир
Фуед Кадир
0
Лорьо
Гийом Лорьо
0
Самасса
Мамаду Самасса