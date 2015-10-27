Бохум - Кайзерслаутерн: 27 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Бохум
Бохум
1:0

Бохум - Кайзерслаутерн: 27 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
27 окт. 2015, 22:30 МСК
27.10.2015, 22:30 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Бохум
мин
23
Теше
Роберт Теше
11
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
5
Декарли
Сауло Декарли
9
Цоллер
Симон Цоллер
3
Соарес
Данило Соарес
17
Блум
Данни Блум
Запасные
7
Майер
Себастьян Майер
-
27
Пантович
Милош Пантович
-
Кайзерслаутерн
мин
6
Чифтчи
Хикмет Чифтчи

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

27.10.2015 27 окт. 2015 вт 22:30
Бохум
1 : 0
Кайзерслаутерн
27.10.2015 27 окт. 2015 вт 22:30
Бохум
1
Кайзерслаутерн
0

Новости

Каким был футбол 20 лет назад. Фотохроника
#Лига чемпионов
31 мая 2019, 18:00