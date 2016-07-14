Матч завершен
Левадия
Таллин
3:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Славия
Прага
Адам 63
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
14 июля 2016, 19:00 МСК
14.07.2016, 19:00 МСК
четверг
Составы
Левадия
мин
12
Лемпетс
Сергей Лемпетс
90
Славия
мин
-
Адам
Чарли Адам
63'
63'
90
10
Гушбауэр
Йозеф Гушбауэр
90