Матч завершен
Левадия
Таллин
0:2
прошлый матч 2 : 4
Матч завершен
Корк Сити
Корк
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
29 июня 2017, 18:30 МСК
29.06.2017, 18:30 МСК
четверг
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