Матч завершен
Левадия
Таллин
Марин 65
1:1
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
ХБ Торсхавн
Торсхавн
Стекеленбург 21
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
30 июня 2016, 19:00 МСК
30.06.2016, 19:00 МСК
четверг
Составы
Левадия
мин
-
Марин
Павел Марин
65'
65'
90
ХБ Торсхавн
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
21'
21'
90
-
Матеуш
Матеуш
90