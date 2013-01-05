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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Монтанье 77
1:2
Матч завершен
Бетис
Севилья
Кастро 44
Молина 58
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
4 янв. 2013, 23:30 МСК
4.01.2013, 23:30 МСК
пятница
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
74
0
Ловенс
Гленн Ловенс
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Монтанье
Пако Монтанье
77'
77'
90
0
Родригес
Виктор Родригес
85
0
Поштига
Элдер Поштига
90
0
Ориоль
Эду Ориоль
62
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Паредес
Хавьер Паредес
0
Бабович
Стефан Бабович
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Хосе Мари
Хосе Мари
0
Орти
Хорхе Орти
0
Аламо
Хави Аламо
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Начо
Начо
90
0
Марио
Марио
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Севилья
Сальвадор Севилья
72
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
79
0
Игьебор
Носа Игьебор
53
0
Кастро
Рубен Кастро
44'
44'
90
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Паулао
Паулао
0
Перес
Рубен Перес
0
Вадильо
Альваро Вадильо
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
0
Молина
Хорхе Молина
58'