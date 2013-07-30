Матч завершен
Сахалин
Южно-Сахалинск
1:1
( 2 : 4)
Матч завершен
Якутия
Якутск
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
30 июля 2013, 10:30 МСК
30.07.2013, 10:30 МСК
вторник
Составы