Эмполи - Торино: 29 января 2023 смотреть онлайн
Эмполи
Эмполи
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Эмполи - Торино: 29 января 2023 смотреть онлайн

Торино
Турин
Серия А, 20 тур

Серия А,

Италия
29 янв. 2023, -:- МСК
29.01.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
Эмполи
1 : 3
Торино
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
Эмполи
1
Торино
3
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 20:30
Торино
2 : 2
Эмполи
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 20:30
Торино
2
Эмполи
2
19.05.2019 19 мая 2019 вс 16:00
Эмполи
4 : 1
Торино
19.05.2019 19 мая 2019 вс 16:00
Эмполи
4
Торино
1
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 20:00
Торино
3 : 0
Эмполи
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 20:00
Торино
3
Эмполи
0
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 17:00
Эмполи
1 : 1
Торино
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 17:00
Эмполи
1
Торино
1
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 16:00
Торино
0 : 0
Эмполи
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 16:00
Торино
0
Эмполи
0
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
Эмполи
2 : 1
Торино
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
Эмполи
2
Торино
1
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
Торино
0 : 1
Эмполи
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
Торино
0
Эмполи
1
06.05.2015 06 мая 2015 ср 16:00
Торино
0 : 1
Эмполи
06.05.2015 06 мая 2015 ср 16:00
Торино
0
Эмполи
1
15.12.2014 15 дек. 2014 пн 21:00
Эмполи
0 : 0
Торино
15.12.2014 15 дек. 2014 пн 21:00
Эмполи
0
Торино
0
06.04.2008 06 апр. 2008 вс 16:00
Торино
0 : 1
Эмполи
06.04.2008 06 апр. 2008 вс 16:00
Торино
0
Эмполи
1
25.11.2007 25 нояб. 2007 вс 17:00
Эмполи
0 : 0
Торино
25.11.2007 25 нояб. 2007 вс 17:00
Эмполи
0
Торино
0

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