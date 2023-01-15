Эмполи - Сампдория: 15 января 2023 смотреть онлайн
Эмполи
Эмполи
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Эмполи - Сампдория: 15 января 2023 смотреть онлайн

Сампдория
Генуя
Серия А, 18 тур

Серия А,

Италия
15 янв. 2023, -:- МСК
15.01.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

19.02.2022 19 февр. 2022 сб 17:00
Сампдория
2 : 0
Эмполи
19.02.2022 19 февр. 2022 сб 17:00
Сампдория
2
Эмполи
0
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 13:30
Эмполи
0 : 3
Сампдория
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 13:30
Эмполи
0
Сампдория
3
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
Сампдория
1 : 2
Эмполи
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
Сампдория
1
Эмполи
2
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
Эмполи
2 : 4
Сампдория
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
Эмполи
2
Сампдория
4
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Сампдория
0 : 0
Эмполи
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Сампдория
0
Эмполи
0
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
Эмполи
0 : 1
Сампдория
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
Эмполи
0
Сампдория
1
12.03.2016 12 марта 2016 сб 20:00
Эмполи
1 : 1
Сампдория
12.03.2016 12 марта 2016 сб 20:00
Эмполи
1
Сампдория
1
29.10.2015 29 окт. 2015 чт 22:45
Сампдория
1 : 1
Эмполи
29.10.2015 29 окт. 2015 чт 22:45
Сампдория
1
Эмполи
1
24.05.2015 24 мая 2015 вс 13:30
Эмполи
1 : 1
Сампдория
24.05.2015 24 мая 2015 вс 13:30
Эмполи
1
Сампдория
1
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
Сампдория
1 : 0
Эмполи
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
Сампдория
1
Эмполи
0
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Эмполи
2 : 1
Сампдория
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 20:00
Эмполи
2
Сампдория
1
12.11.2008 12 нояб. 2008 ср 21:30
Сампдория
2 : 1
Эмполи
12.11.2008 12 нояб. 2008 ср 21:30
Сампдория
2
Эмполи
1
30.03.2008 30 марта 2008 вс 16:00
Эмполи
0 : 2
Сампдория
30.03.2008 30 марта 2008 вс 16:00
Эмполи
0
Сампдория
2
10.11.2007 10 нояб. 2007 сб 20:00
Сампдория
3 : 0
Эмполи
10.11.2007 10 нояб. 2007 сб 20:00
Сампдория
3
Эмполи
0

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