Эмполи - Специя: 12 февраля 2023 смотреть онлайн
Эмполи
Эмполи
-:-

Эмполи - Специя: 12 февраля 2023 смотреть онлайн

Специя
Ла Специя
Серия А, 22 тур

Серия А,

Италия
12 февр. 2023, -:- МСК
12.02.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:00
Эмполи
0 : 0
Специя
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:00
Эмполи
0
Специя
0
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 17:00
Специя
1 : 1
Эмполи
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 17:00
Специя
1
Эмполи
1

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