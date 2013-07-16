Матч завершен
Чита
Чита
3:1
Матч завершен
Байкал
Иркутск
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
16 июля 2013, 10:00 МСК
16.07.2013, 10:00 МСК
вторник
Составы