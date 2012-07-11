Матч завершен
Динамо
Барнаул
4:0
Матч завершен
Сибирь-2
Новосибирск
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
11 июля 2012, 14:30 МСК
11.07.2012, 14:30 МСК
среда
Составы