Матч завершен
Динамо
Барнаул
2:0
Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
24 мая 2010, 13:00 МСК
24.05.2010, 13:00 МСК
понедельник
Составы