Матч завершен
Динамо
Барнаул
1:0
Матч завершен
Динамо
Бийск
Кубок России, 50 тур

Кубок России,

50 тур

Россия
2 мая 2010, 23:00 МСК
2.05.2010, 23:00 МСК
воскресенье
Составы