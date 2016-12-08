Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
Канада
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Заря
Луганск
0:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Мхитарян 48
Ибрагимович 88
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы,
6 тур
8 дек. 2016, 21:00 МСК
8.12.2016, 21:00 МСК
четверг
Томаш Богнар
Томаш Богнар
Главный Судья
Составы
Заря
мин
91
Левченко
Игорь Левченко
90
7
Петряк
Иван Петряк
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
39
Опанасенко
Евгений Опанасенко
90
2
Сухоцкий
Артем Сухоцкий
90
12
Форстер
Рафаэль Форстер
90
22
Любенович
Желько Любенович
72
4
Чайковский
Игорь Чайковский
90
8
Харатин
Игорь Харатин
57
20
Караваев
Александр Караваев
90
21
Безбородько
Денис Безбородько
54
Запасные
1
Шевченко
Алексей Шевченко
44
Чечер
Вячеслав Чечер
24
Гречишкин
Дмитрий Гречишкин
10
Липартия
Джаба Липартия
9
Кулач
Владислав Кулач
11
Паулиньо
Паулиньо
42
Деннис
Эммануэль Деннис
Манчестер Юнайтед
мин
20
Ромеро
Серхио Ромеро
90
6
Погба
Поль Погба
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
5
Рохо
Маркос Рохо
90
3
Байи
Эрик Байи
90
18
Янг
Эшли Янг
90
8
Мата
Хуан Мата
65
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
48'
48'
85
10
Руни
Уэйн Руни
70
21
Эррера
Андер Эррера
90
9
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
88'
88'
90
Запасные
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
4
Джонс
Фил Джонс
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
27
Феллайни
Маруан Феллайни
14
Лингард
Джесси Лингард
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд