Матч завершен
Заря
Луганск
0:2
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Мхитарян 48
Ибрагимович 88
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
8 дек. 2016, 21:00 МСК
8.12.2016, 21:00 МСК
четверг
Томаш Богнар
Томаш Богнар
Главный Судья
Составы
Заря
мин
91
Левченко
Игорь Левченко
90
7
Петряк
Иван Петряк
90
3
Сиваков
Михаил Сиваков
90
39
Опанасенко
Евгений Опанасенко
90
2
Сухоцкий
Артем Сухоцкий
90
12
Форстер
Рафаэль Форстер
90
22
Любенович
Желько Любенович
72
4
Чайковский
Игорь Чайковский
90
8
Харатин
Игорь Харатин
57
20
Караваев
Александр Караваев
90
21
Безбородько
Денис Безбородько
54
Запасные
1
Шевченко
Алексей Шевченко
44
Чечер
Вячеслав Чечер
24
Гречишкин
Дмитрий Гречишкин
10
Липартия
Джаба Липартия
9
Кулач
Владислав Кулач
11
Паулиньо
Паулиньо
42
Деннис
Эммануэль Деннис
Манчестер Юнайтед
мин
20
Ромеро
Серхио Ромеро
90
6
Погба
Поль Погба
90
17
Блинд
Дейли Блинд
90
5
Рохо
Маркос Рохо
90
3
Байи
Эрик Байи
90
18
Янг
Эшли Янг
90
8
Мата
Хуан Мата
65
22
Мхитарян
Генрих Мхитарян
48'
48'
85
10
Руни
Уэйн Руни
70
21
Эррера
Андер Эррера
90
9
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
88'
88'
90
Запасные
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
4
Джонс
Фил Джонс
24
Фосу-Менса
Тимоти Фосу-Менса
27
Феллайни
Маруан Феллайни
14
Лингард
Джесси Лингард
11
Марсьяль
Антони Марсьяль
19
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд