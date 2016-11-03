Матч завершен
Заря
Луганск
Форстер 44
1:1
Матч завершен
Фейеноорд
Роттердам
Йоргенсен 15
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
3 нояб. 2016, 21:00 МСК
3.11.2016, 21:00 МСК
четверг
Якоб Кехлет
Якоб Кехлет
Главный Судья
Составы
Заря
мин
1
Шевченко
Алексей Шевченко
90
7
Петряк
Иван Петряк
90
39
Опанасенко
Евгений Опанасенко
30
95
Соболь
Эдуард Соболь
90
12
Форстер
Рафаэль Форстер
44'
44'
90
22
Любенович
Желько Любенович
63
4
Чайковский
Игорь Чайковский
90
24
Гречишкин
Дмитрий Гречишкин
90
8
Харатин
Игорь Харатин
90
20
Караваев
Александр Караваев
90
42
Деннис
Эммануэль Деннис
54
Запасные
77
Чуваев
Олег Чуваев
44
Чечер
Вячеслав Чечер
2
Сухоцкий
Артем Сухоцкий
6
Каменюка
Никита Каменюка
10
Липартия
Джаба Липартия
9
Кулач
Владислав Кулач
11
Паулиньо
Паулиньо
Фейеноорд
мин
7
Кейт
Дирк Кейт
70
25
Джонс
Брэд Джонс
90
4
Конголо
Теренс Конголо
90
33
Боттегин
Эрик Боттегин
90
6
ван дер Хейден
Ян-Ари ван дер Хейден
90
2
Карсдорп
Рик Карсдорп
90
20
Тапиа
Ренато Тапиа
90
5
Вейинович
Марко Вейинович
90
11
Элиа
Эльеро Элиа
90
9
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
15'
15'
45
28
Торнстра
Йенс Торнстра
81
Запасные
30
Ханссон
Пер Ханссон
18
Нелом
Микел Нелом
19
Бергейс
Стивен Бергейс
26
Ньивкоп
Барт Ньивкоп
27
Густафсон
Симон Густафсон
29
Крамер
Михаэль Крамер
14
Басачикоглу
Билал Басачикоглу