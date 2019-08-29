Матч завершен
Заря
Луганск
Русин 78
2:2
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Феррейра 34
Варгас 62
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
29 авг. 2019, 20:00 МСК
29.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Заря
мин
-
Русин
Назарий Русин
78'
78'
90
Эспаньол
мин
-
Феррейра
Факундо Феррейра
34'
34'
90
-
Варгас
Матиас Варгас
62'
62'
90