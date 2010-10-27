Алемания - Майнц: 27 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Алемания
Аахен
2:1

Алемания - Майнц: 27 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Майнц
Майнц
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
27 окт. 2010, 20:00 МСК
27.10.2010, 20:00 МСК
среда
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События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

27.10.2010 27 окт. 2010 ср 20:00
Алемания
2 : 1
Майнц
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 20:00
Алемания
2
Майнц
1

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