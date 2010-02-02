Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
0:2
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Ноттс Каунти
Ноттингем
Кубок Англии, 1/16 финала

Кубок Англии,

1/16 финала

Англия
2 февр. 2010, 22:45 МСК
2.02.2010, 22:45 МСК
вторник
Составы