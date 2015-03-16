Матч завершен
Рединг
Рединг
3:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Брэдфорд Сити
Брэдфорд
Кубок Англии, 1/4 финала

Кубок Англии,

1/4 финала

Англия
16 марта 2015, 23:00 МСК
16.03.2015, 23:00 МСК
понедельник
Составы