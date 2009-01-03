Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
Алвеш 23
Алвеш 62
2:1
Матч завершен
Бэрроу
Бэрроу-и-Фарнесс
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
3 янв. 2009, 18:00 МСК
3.01.2009, 18:00 МСК
суббота
Составы
Мидлсбро
мин
-
Алвеш
Афонсо Алвеш
23'
62'
23', 62'
90