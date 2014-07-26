Матч завершен
Иртыш
Омск
0:2
Матч завершен
Новокузнецк
Новокузнецк
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
26 июля 2014, 13:30 МСК
26.07.2014, 13:30 МСК
суббота
Составы