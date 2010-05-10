Матч завершен
СКА
Ростов-на-Дону
0:1
Матч завершен
Астрахань
Астрахань
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
9 мая 2010, 23:00 МСК
9.05.2010, 23:00 МСК
воскресенье
Составы