Матч завершен
Авангард
Курск
2:0
Матч завершен
Витязь
Подольск
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
1 июля 2009, 17:30 МСК
1.07.2009, 17:30 МСК
среда
Составы