Матч завершен
Авангард
Курск
2:0
Матч завершен
Орел
Орел
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
16 июля 2015, 18:30 МСК
16.07.2015, 18:30 МСК
четверг
Составы