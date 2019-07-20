Авангард - Краснодар-2: 20 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Авангард
Курск
1:1

Авангард - Краснодар-2: 20 июля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
20 июля 2019, 18:00 МСК
20.07.2019, 18:00 МСК
суббота
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События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 14:00
Краснодар-2
1 : 0
Авангард
04.11.2019 04 нояб. 2019 пн 14:00
Краснодар-2
1
Авангард
0
20.07.2019 20 июля 2019 сб 18:00
Авангард
1 : 1
Краснодар-2
20.07.2019 20 июля 2019 сб 18:00
Авангард
1
Краснодар-2
1
15.05.2019 15 мая 2019 ср 18:30
Авангард
1 : 1
Краснодар-2
15.05.2019 15 мая 2019 ср 18:30
Авангард
1
Краснодар-2
1
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 18:00
Краснодар-2
0 : 2
Авангард
08.09.2018 08 сент. 2018 сб 18:00
Краснодар-2
0
Авангард
2