Матч завершен
Авангард
Курск
1:2
Матч завершен
Химик
Дзержинск
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
31 авг. 2013, 17:30 МСК
31.08.2013, 17:30 МСК
суббота
Составы