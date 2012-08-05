Матч завершен
Авангард
Курск
4:3
Матч завершен
Металлург
Липецк
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
5 авг. 2012, 18:00 МСК
5.08.2012, 18:00 МСК
воскресенье
Составы