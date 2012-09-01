Тех. поражение
Торпедо
Владимир
0:3
Тех. поражение
Химик
Дзержинск
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
31 авг. 2012, 23:00 МСК
31.08.2012, 23:00 МСК
пятница
Составы