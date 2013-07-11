Матч завершен
Динамо
Брянск
0:0
( 12 : 11)
Матч завершен
Орел
Орел
Кубок России, 1/256 финала

Кубок России,

1/256 финала

Россия
11 июля 2013, 18:00 МСК
11.07.2013, 18:00 МСК
четверг
Составы