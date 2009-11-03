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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Маккаби
Хайфа
0:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Каморанези 45
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
3 нояб. 2009, 22:45 МСК
3.11.2009, 22:45 МСК
вторник
Терье Хауге
Терье Хауге
Главный Судья
Составы
Маккаби
мин
0
Давидович
Нир Давидович
90
0
Арбейтман
Шломи Арбейтман
90
0
Бокколи
Густаво Бокколи
71
0
Масилела
Тсепо Масилела
90
0
Кейнан
Декель Кейнан
90
0
Тейшейра
Жорже Тейшейра
90
0
Мешумар
Эйял Мешумар
90
0
Кульма
Джон Хайро Кульма
46
0
Осман
Али Осман
90
0
Катан
Янив Катан
90
0
Двалишвили
Владимир Двалишвили
56
Запасные
0
Эдри
Амир Эдри
0
Харази
Алон Харази
0
Маймон
Шай Маймон
0
Тавата
Талеб Тавата
0
Загури
Исраэль Загури
0
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
0
Гадир
Мохаммад Гадир
Ювентус
мин
0
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
0
Легротталье
Никола Легротталье
90
0
Касерес
Мартин Касерес
90
0
Тиагу
Тиагу
60
0
Мело
Фелипе Мело
90
0
Поульсен
Кристиан Поульсен
90
0
Диего
Диего
90
0
Каморанези
Мауро Каморанези
45'
45'
90
0
Амаури
Амаури
85
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Каннаваро
Фабио Каннаваро
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Грыгера
Зденек Грыгера
0
Де Челье
Паоло Де Челье
0
Трезеге
Давид Трезеге
0
Иммобиле
Чиро Иммобиле