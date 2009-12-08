Матч завершен
Маккаби
Хайфа
0:1
Матч завершен
Бордо
Бордо
Жуссие 12
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
8 дек. 2009, 22:45 МСК
8.12.2009, 22:45 МСК
вторник
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Маккаби
мин
0
Давидович
Нир Давидович
90
0
Масилела
Тсепо Масилела
62
0
Кейнан
Декель Кейнан
90
0
Тейшейра
Жорже Тейшейра
90
0
Мешумар
Эйял Мешумар
90
0
Гадир
Мохаммад Гадир
90
0
Кульма
Джон Хайро Кульма
90
0
Каял
Бирам Каял
90
0
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
90
0
Голаса
Эйял Голаса
72
0
Двалишвили
Владимир Двалишвили
54
Запасные
0
Эдри
Амир Эдри
0
Харази
Алон Харази
0
Маймон
Шай Маймон
0
Тавата
Талеб Тавата
0
Осман
Али Осман
0
Загури
Исраэль Загури
0
Арбейтман
Шломи Арбейтман
Бордо
мин
0
Раме
Ульрих Раме
90
0
Вендел
Вендел
90
0
Пласенте
Диего Пласенте
90
0
Сане
Людовик Сане
90
0
Жюрьетти
Франк Жюрьетти
90
0
Жуссие
Жуссие
12'
12'
90
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Траоре
Абду Траоре
78
0
Савье
Анри Савье
90
0
Белльон
Давид Белльон
90
0
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
90
Запасные
0
Кейта
Абдулайе Кейта
0
Гломбар
Кристофер Гломбар
0
Сертик
Грегори Сертик
0
Ласн
Поль Ласн