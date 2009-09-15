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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Маккаби
Хайфа
0:3
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
ван Бюйтен 64
Мюллер 85
Мюллер 88
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
15 сент. 2009, 21:45 МСК
15.09.2009, 21:45 МСК
вторник
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Маккаби
мин
0
Давидович
Нир Давидович
90
0
Бокколи
Густаво Бокколи
90
0
Масилела
Тсепо Масилела
90
0
Кейнан
Декель Кейнан
90
0
Тейшейра
Жорже Тейшейра
90
0
Мешумар
Эйял Мешумар
74
0
Каял
Бирам Каял
68
0
Голаса
Эйял Голаса
90
0
Катан
Янив Катан
90
0
Гадир
Мохаммад Гадир
68
0
Двалишвили
Владимир Двалишвили
90
Запасные
0
Эдри
Амир Эдри
0
Харази
Алон Харази
0
Маймон
Шай Маймон
0
Осман
Али Осман
0
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
0
Арбейтман
Шломи Арбейтман
0
Страхман
Эйял Страхман
Бавария
мин
0
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
0
Праньич
Даниэль Праньич
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
64'
64'
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
64
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
85'
88'
85', 88'
90
0
Роббен
Арьен Роббен
77
0
Олич
Ивица Олич
86
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Брено
Брено
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
0
Оттль
Андреас Оттль
0
Соса
Хосе Соса
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
0
Гомес
Марио Гомес