Матч завершен
Маккаби
Хайфа
2:0
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Мура 05
Мурска-Собота
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 20:00 МСК
11.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы