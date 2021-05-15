Никита Жустьев
№41
Нападающий
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Команда
Иртыш
Возраст
18
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
Енисей
2 : 1
Иртыш
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Енисей
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Иртыш
0 : 4
Оренбург
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Иртыш
0
Оренбург
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Чайка
2 : 1
Иртыш
41'
41'
41'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Чайка
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 16:00
Иртыш
1 : 2
СКА-Хабаровск
84'
84'
84'
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Иртыш
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Велес
2 : 1
Иртыш
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Велес
2
Иртыш
1
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Иртыш
0 : 1
Балтика
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Иртыш
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Краснодар-2
2 : 0
Иртыш
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Краснодар-2
2
Иртыш
0
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 15:00
Акрон
1 : 1
Иртыш
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Акрон
1
Иртыш
1
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
Иртыш
0 : 0
Шинник
28.03.2021 28 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Иртыш
0
Шинник
0
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 14:00
Иртыш
1 : 0
Волгарь
20.03.2021 20 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Иртыш
1
Волгарь
0
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
Иртыш
0 : 1
Текстильщик
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Иртыш
0
Текстильщик
1
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 16:00
Иртыш
1 : 0
Акрон
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1
Акрон
0
был в запасе