Фламарион Жуниор

№40
Нападающий
Подписаться
Команда
Динамо
Гражданство
Бразилия
Возраст
25
Рост
171
Вес
71
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 20:00
Динамо
1 : 2
Сивасспор
05.08.2021 05 авг. 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Динамо
1
Сивасспор
2
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 3 раунд
22.07.2021 22 июля 2021 чт -:-
Динамо
0 : 1
БАТЭ
22.07.2021 22 июля 2021 чт -:-
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Динамо
0
БАТЭ
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
15.07.2021 15 июля 2021 чт 19:30
Динамо
3 : 0
Тре Пенне
51'
51'
51'
15.07.2021 15 июля 2021 чт 19:30
51'
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Динамо
3
Тре Пенне
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 1 раунд
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 21:00
Сивасспор
1 : 1
Динамо
12.08.2021 12 авг. 2021 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Сивасспор
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 3 раунд
29.07.2021 29 июля 2021 чт 20:00
БАТЭ
1 : 4
Динамо
58'
24'
58'
24'
58'
24'
29.07.2021 29 июля 2021 чт 20:00
58'
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
БАТЭ
1
Динамо
4
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд