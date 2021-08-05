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Фламарион Жуниор
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Фламарион Жуниор
№40
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Бразилия
Возраст
25
Рост
171
Вес
71
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
лига конференций
05.08.2021
05 авг. 2021
чт
20:00
Динамо
1 : 2
Сивасспор
05.08.2021
05 авг. 2021
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Динамо
1
Сивасспор
2
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 3 раунд
22.07.2021
22 июля 2021
чт
-:-
Динамо
0 : 1
БАТЭ
22.07.2021
22 июля 2021
чт
-:-
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Динамо
0
БАТЭ
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
15.07.2021
15 июля 2021
чт
19:30
Динамо
3 : 0
Тре Пенне
51'
51'
51'
15.07.2021
15 июля 2021
чт
19:30
51'
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 1 раунд
Динамо
3
Тре Пенне
0
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 1 раунд
12.08.2021
12 авг. 2021
чт
21:00
Сивасспор
1 : 1
Динамо
12.08.2021
12 авг. 2021
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Сивасспор
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 3 раунд
29.07.2021
29 июля 2021
чт
20:00
БАТЭ
1 : 4
Динамо
58'
24'
58'
24'
58'
24'
29.07.2021
29 июля 2021
чт
20:00
58'
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
БАТЭ
1
Динамо
4
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд