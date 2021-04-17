Максим Жумабеков
№80
Полузащитник
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Команда
Химки
Возраст
21
Рост
175
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Ахмат
3 : 1
Химки
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
3
Химки
1
был в запасе
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:00
Химки
1 : 0
Тамбов
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Химки
1
Тамбов
0
был в запасе
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 19:00
Зенит
2 : 0
Химки
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
2
Химки
0
был в запасе
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Рубин
1 : 3
Химки
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1
Химки
3
был в запасе
12.03.2021 12 марта 2021 пт 19:00
Химки
1 : 0
Ростов
12.03.2021 12 марта 2021 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Химки
1
Ростов
0
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:30
Ротор
0 : 0
Химки
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ротор
0
Химки
0
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Химки
2 : 1
Уфа
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Химки
2
Уфа
1
был в запасе