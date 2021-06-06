Буду Зивзивадзе
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Фехервар
Возраст
27
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
Нидерланды
3 : 0
Грузия
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Нидерланды
3
Грузия
0
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь