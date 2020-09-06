Саша Живец
№7
Полузащитник
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Команда
Заглембе
Возраст
30
Рост
170
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
Словения
1 : 0
Молдавия
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 57' - 90'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Словения
1
Молдавия
0
минуты: 57' - 90' / Лига наций. Лига С, 2 тур
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
Словения
0 : 0
Греция
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
минуты: 52' - 90'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Словения
0
Греция
0
минуты: 52' - 90' / Лига наций. Лига С, 1 тур