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Тим Зирслебен
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Тим Зирслебен
№4
Защитник
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Команда
Хайденхайм
Гражданство
Германия
Возраст
22
Рост
187
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
германия. бундеслига
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 3
Майнц
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
минуты: 57' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вольфсбург
2
Майнц
3
минуты: 57' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Вольфсбург
3 : 0
Унион
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вольфсбург
3
Унион
0
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 3
Бавария
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
2
Бавария
3
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 0
Кельн
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
1
Кельн
0
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
Вольфсбург
5 : 0
Шальке-04
13.03.2021
13 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
5
Шальке-04
0
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
Вольфсбург
2 : 2
РБ Лейпциг
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
2
РБ Лейпциг
2
был в запасе
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
22:30
Вольфсбург
2 : 1
Айнтрахт
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
2
Айнтрахт
1
был в запасе
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
22:30
Вольфсбург
5 : 3
Вердер
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсбург
5
Вердер
3
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:30
Вольфсбург
2 : 1
Арминия
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
2
Арминия
1
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Вольфсбург
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
РБ Лейпциг
2
Вольфсбург
2
был в запасе
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:30
Штутгарт
1 : 3
Вольфсбург
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Штутгарт
1
Вольфсбург
3
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Айнтрахт
4 : 3
Вольфсбург
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
4
Вольфсбург
3
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
Вердер
1 : 2
Вольфсбург
20.03.2021
20 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
1
Вольфсбург
2
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
Хоффенхайм
2 : 1
Вольфсбург
06.03.2021
06 марта 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
2
Вольфсбург
1
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
Байер
0 : 1
Вольфсбург
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
0
Вольфсбург
1
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Унион
2 : 2
Вольфсбург
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Унион
2
Вольфсбург
2
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
Бавария
2 : 1
Вольфсбург
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
2
Вольфсбург
1
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
Шальке-04
0 : 2
Вольфсбург
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0
Вольфсбург
2
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
20:00
Герта
1 : 1
Вольфсбург
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Герта
1
Вольфсбург
1
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
21:30
Боруссия
1 : 1
Вольфсбург
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Боруссия
1
Вольфсбург
1
был в запасе