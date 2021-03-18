Леандро Збинден
№61
Вратарь
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Команда
Янг Бойз
Возраст
18
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
Янг Бойз
0 : 2
Аякс
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Янг Бойз
0
Аякс
2
был в запасе