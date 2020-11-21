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Коронавирус
Жасурбек Жалолиддинов
№7
Нападающий
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Команда
Тамбов
Возраст
19
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Краснодар
1 : 0
Тамбов
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
1
Тамбов
0
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
Тамбов
0 : 1
Ахмат
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тамбов
0
Ахмат
1
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
Тамбов
1 : 2
Динамо
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Тамбов
1
Динамо
2
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
14:00
Урал
0 : 0
Тамбов
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
0
Тамбов
0
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Ротор
0 : 2
Тамбов
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ротор
0
Тамбов
2
был в запасе
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
20:30
Ростов
0 : 0
Локомотив
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0
Локомотив
0
был в запасе
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Локомотив
0 : 0
Зенит
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
0
Зенит
0
был в запасе