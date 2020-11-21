Жасурбек Жалолиддинов
№7
Нападающий
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Команда
Тамбов
Возраст
19
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Краснодар
1 : 0
Тамбов
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
1
Тамбов
0
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 19:00
Тамбов
0 : 1
Ахмат
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тамбов
0
Ахмат
1
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:00
Тамбов
1 : 2
Динамо
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Тамбов
1
Динамо
2
был в запасе
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 14:00
Урал
0 : 0
Тамбов
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
0
Тамбов
0
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Ротор
0 : 2
Тамбов
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ротор
0
Тамбов
2
был в запасе
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:30
Ростов
0 : 0
Локомотив
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0
Локомотив
0
был в запасе
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Локомотив
0 : 0
Зенит
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
0
Зенит
0
был в запасе