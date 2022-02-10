Zacharie Boucher

№30
Нападающий
Zacharie Boucher
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Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
франция. кубок
10.02.2022 10 февр. 2022 чт 23:00
Нант
2 : 0
Бастия
10.02.2022 10 февр. 2022 чт 23:00
был в запасе
Франция. Кубок, 1/4 финала
Нант
2
Бастия
0
был в запасе
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 20:30
Реймс
1(3) : 1(5)
Бастия
29.01.2022 29 янв. 2022 сб 20:30
был в запасе
Франция. Кубок, 1/8 финала
Реймс
1
Бастия
1
был в запасе