Yannick Pandor
№40
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.05.2021 01 мая 2021 сб 18:00
ПСЖ
2 : 1
Ланс
01.05.2021 01 мая 2021 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
ПСЖ
2
Ланс
1
был в запасе