Yannick Brugger
№38
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:30
Байер
3 : 1
Айнтрахт
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
3
Айнтрахт
1
был в запасе