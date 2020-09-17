Yahya Kalley
№27
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:00
Гетеборг
1 : 2
Копенгаген
3'
3'
3'
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 19:00
минуты: 1' - 69'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Гетеборг
1
Копенгаген
2
минуты: 1' - 69' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд