Y. Bai
№0
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Статистика
Матчи
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:45
Кане Руссийон
1 : 0
Булонь
42'
42'
42'
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:45
42'
минуты: 1' - 84'
Франция. Кубок, 1/8 финала
Кане Руссийон
1
Булонь
0
минуты: 1' - 84' / Франция. Кубок, 1/8 финала
07.03.2021 07 марта 2021 вс 23:00
Кане Руссийон
2 : 1
Марсель
71'
71'
71'
07.03.2021 07 марта 2021 вс 23:00
71'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/16 финала
Кане Руссийон
2
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/16 финала