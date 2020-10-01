William Balikwisha

№23
Нападающий
William Balikwisha
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Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 21:00
Стандард
3 : 1
Фехервар
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Стандард
3
Фехервар
1
был в запасе
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
Стандард
2 : 1
Войводина
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Стандард
2
Войводина
1
был в запасе
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
Стандард
2 : 0
Бала Таун
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Стандард
2
Бала Таун
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд